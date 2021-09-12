Kazada sakat kalan oğlu için hukuk okudu! Şimdi bölüm birincisi

"O YETER Kİ BAŞARILI OLSUN BEN EV İŞLERİ YAPMAYA, ÇOCUKLARA DAHA FAZLA BAKMAYA RAZIYIM"

Eşinin başarısı ile gurur duyduğunu belirten Gökhan Sarkurt ise, "Gerçekten büyük bir başarı. Sabahlara kadar ders çalıştı. Yeri geldi çocuklarla, yemekle, evle ben ilgilendim. Ama benim için hiç sorun olmadı. Eşimin başarılı olması daha önemliydi. İkinci sınıfta da eşimden başarı bekliyoruz.