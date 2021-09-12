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Kazada sakat kalan oğlu için hukuk okudu! Şimdi bölüm birincisi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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Kazada sakat kalan oğlu için hukuk okudu! Şimdi bölüm birincisi

Konya’da Gülistan Sarkurt isimli anne, trafik kazasının ardından engelli kalan oğlu için hukuk okumaya karar verdi. 2020’de kazandığı hukuk fakültesinin ilk senesinde bölüm birincisi olup tam burs alan Sarkurt, “. Her gün tekrar ettim. Çalışınca oluyor. Bunun için istemek ve sevmek lazım.” dedi.

Konya'da 16 sene önce dünya evine giren 35 yaşındaki Gülistan Sarkurt ve 38 yaşındaki Gökhan Sarkurt çiftinin Canberk (15), Berat Kaan (13) ve Yiğit İbrahim (4) isimlerinde 3 oğulları oldu. Berat Kaan'ın 2 yaşındayken otizmli olduğunu öğrenen ailenin diğer oğulları Canberk'e, 2014 yılında kamyon çarptı. Kazada ağır yaralanan Canberk aylarca devam eden tedaviye rağmen engelli kaldı.

"BAŞKALARININ HAYATINA DOKUNABİLİRİM"

Kaza nedeniyle Sarkurt ailesi yıllardır verdiği hukuk mücadelesi halen devam ederken, süreçten etkilenen Gülistan Sarkurt, "Başkalarının hayatına dokunabilirim" düşüncesiyle geçtiğimiz yıl girdiği üniversite sınavından eşit ağırlıkta 44 bininci, sözelde ise 3 bininci oldu ve çok istediği Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

BÖLÜM BİRİNCİSİ OLDU

Pandemi nedeniyle zaman zaman okulda, zaman zaman da online olarak derslere katılan Gülistan Sarkurt, yılsonunda 3.89 puan ortalamasıyla, 160 sınıf arkadaşını geride bırakarak bölüm birincisi oldu. Bu başarı ile birlikte tam burslu olarak okumaya hak kazanan Sarkurt, "Hem çocukların dersleri ile hem kendi derslerimle ilgilendim.

"ÇALIŞINCA OLUYOR"

Bu süreçte çocuklarım biraz daha fazla sorumluluk sahibi oldular. Beni ders çalışırken görünce onlarda çalışıyorlardı. Hem kendimi hem onları idare ettim. Önemli olan düzenli çalışmaktı. Her gün tekrar ettim. Çalışınca oluyor. Bunun için istemek ve sevmek lazım. Bölümümü de çalışmayı da seviyorum. Sınıfın ablası konumundayım.

"TAM BURS KAZANDIĞIM GÜN SEVİNÇTEN EŞİME SARILIP AĞLADIM"

Arkadaşlarımın hepsi arayıp tebrik etti. Tam burs kazandığım gün sevinçten eşime sarılıp ağladım. Bu süreçte eşimin desteği de inanılmazdı. Çocuğumum kreşteki hocaları bile 'sen yeter ki ders çalış biz biraz daha fazla bakarız' diyerek bana çok büyük destek oldular. Her şeyin üzerinden hep beraber geldik.

Artık üniversiteye vereceğim parayı çocuklarımın eğitimi için harcayacağım. Hedefim 3 yıl aktif avukatlık yaptıktan sonra 2 yıl hakimlik-savcılık sınavına girme hakkım var. Onu deneyeceğim. Çok çalışıp bu bilgilerimi hakimlik-savcılıkta yada avukatlıkta kullanmak istiyorum" dedi.

"O YETER Kİ BAŞARILI OLSUN BEN EV İŞLERİ YAPMAYA, ÇOCUKLARA DAHA FAZLA BAKMAYA RAZIYIM"

Eşinin başarısı ile gurur duyduğunu belirten Gökhan Sarkurt ise, "Gerçekten büyük bir başarı. Sabahlara kadar ders çalıştı. Yeri geldi çocuklarla, yemekle, evle ben ilgilendim. Ama benim için hiç sorun olmadı. Eşimin başarılı olması daha önemliydi. İkinci sınıfta da eşimden başarı bekliyoruz.

O yeter ki başarılı olsun ben ev işleri yapmaya, çocuklara daha fazla bakmaya razıyım. Eşime en güzel yemekleri yapacağım. Hayatı güzelce paylaştığımız için bu başarı geldi. Eşim ben ve çocuklarımızla birlikte bir bütünüz" ifadelerini kullandı.

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