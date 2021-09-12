Sırtındaki tüfek ateş aldı! Ormanda ölü bulundu



SIRTINDAKİ TÜFEK ATEŞ ALDI İDDİASI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilk belirlemelere göre Hüseyin Elmuhammed'in çuvala koyduğu av tüfeğinin sırtındayken ateş aldığı ve bundan dolayı yaşamını yitirdiğini belirledi.