Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberine göre: Avcılar'da geri dönüşüm tesisindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Maddi hasar meydana gelen tesiste ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Selvi Sokağı'ndaki geri dönüşüm tesisindeki plastik ham maddeler bilinmeyen nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Maddi hasar meydana gelen tesiste ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.