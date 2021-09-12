12 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2021
ABONE OL
Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre: Avcılar'da geri dönüşüm tesisindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Maddi hasar meydana gelen tesiste ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Selvi Sokağı'ndaki geri dönüşüm tesisindeki plastik ham maddeler bilinmeyen nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Maddi hasar meydana gelen tesiste ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA