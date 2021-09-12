İzmir’de sırtında taşıdığı av tüfeği ateş alan kişi hayatını kaybetti

İzmir' in Bornova ilçesinde, Suriye uyruklu Hüseyin Elmuhammed (55), ormanda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede Elmuhammed'in çuvala koyduğu av tüfeğinin sırtındayken ateş aldığı, bu nedenle yaşamını yitirdiği öğrenildi.