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İzmir'de sırtında taşıdığı av tüfeği ateş alan kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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İzmir’de sırtında taşıdığı av tüfeği ateş alan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde ormana giden Hüseyin Elmuhammed çuvala koyduğu av tüfeğinin sırtındayken ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Elmuhammed'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir' in Bornova ilçesinde, Suriye uyruklu Hüseyin Elmuhammed (55), ormanda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede Elmuhammed'in çuvala koyduğu av tüfeğinin sırtındayken ateş aldığı, bu nedenle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Olay, saat 18.30 sıralarında Naldöken Mahallesi ormanlık alan içerisinde meydana geldi. Ormanlık alanda bir erkeğin yerde hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan kontrolde Suriye uyruklu Hüseyin Elmuhammed'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerin yaptığı incelemede olay yeri yakınlarında çuval içerisinde motorlu testere ve av tüfeği bulundu. Savcının incelemesinin ardından Hüseyin Elmuhammed'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SIRTINDAKİ TÜFEK ATEŞ ALDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilk belirlemelere göre Hüseyin Elmuhammed'in çuvala koyduğu av tüfeğinin sırtındayken ateş aldığı ve bundan dolayı yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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