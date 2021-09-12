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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in naaşı memleketi Konya'ya getirildi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem’in naaşı memleketi Konya’ya getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşiyle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in (23), cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin yakınları cenazeyi gözyaşlarıyla karşıladı.

Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ateşinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in cenazesi Türk Yıldızları'na ait kargo uçağıyla memleketi Konya'ya getirildi.

Cenazeyi Konya Havalimanı'nda protokol üyeleri, askeri erkan, akrabaları ve yakınları karşıladı. Şehit Erdem'in cenazesi uçaktan indirilip askerlerin omzunda taşındığı sırada yakınları Erdem'in tabutunu tuttu. Cenaze aracına alınan Şehit Ömer Faruk Erdem'in cenazesi, Akşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Şehit Erdem'in cenazesinin, yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehidin naaşı memleketi konyaya getirildi ŞEHİDİN NAAŞI MEMLEKETİ KONYA'YA GETİRİLDİ

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