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Saç ektirmek isterken canında oldu! 28 yaşındaki İbrahim Gül ölüm nedeni ne?

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Giriş: 12.09.2021 19:47
Estetik Cerrahi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybeden 28 yaşındaki İbrahim Gül’ün hayatını kaybetmesine yol açabilecek ihtimalleri açıkladı.

Türkiye, saç ektirmek için İstanbul Bağcılar'daki bir özel hastaneye giden ve saç ekimi esnasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki İbrahim Gül'ü konuşuyor.

Prof. Dr. Cenk Demirdöver'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Bize iletilen bilgilere göre hastanın saç ekimi işlemi başladığı sırada bir kalp krizi geçirdiği ve hemen saç ekimi işleminin sonlandırılıp, kalbin damarlarına ulaşılarak bir stent konulduğu ama bunun hastanın ölümüne engel olamadığı yönünde. Uygulanan lokal anestezik ilacın da bir yan etkisi olabilir. Sonuçta her ilacın etkisi olduğu gibi bir yan etkisi de vardır.

SAÇ EKİMİNE GİRDİ CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

İddialara göre dün sabah saatlerinde Bağcılar'daki özel bir hastaneye saç ekimi operasyonu için giden İbrahim Gül, hastanede hayatını kaybetti.

HASTANE GÖREVLİLERİ 'KALP KRİZİ' DEDİ

Gül'ün eşini arayan hastane görevlileri 28 yaşındaki adamın operasyondan önce kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Eşinin haber vermesi üzerine hastaneye Gül'ün meslek öğretmeni Dilek Özbek gitti. Özbek, hastane yetkililerinden 28 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği bilgisini aldı. Gül'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"AMELİYAT MI YAPTINIZ? STENT Mİ TAKTINIZ? SAÇ MI EKTİNİZ?"

Dayısı Ahmet Yiğit "Kendi kuaför dükkanına malzeme almak için ve saç ektirmek için Türkiye'ye gelmiş. Bizim saç ekimi için geldiğinden haberimiz yoktu. Dün sabah 8'de ameliyata alınıyor, eşine 6 saat süreceğini söylüyor. Ameliyat esnasında rahatsızlık geçiriyor. Bize diyorlar ki kalp krizi geçirdi, anjiyo yaptık, stent taktık. Siz ameliyat mı yaptınız? Stent mı taktınız? Saç mı ektiniz? Her şey muallak. Hiçbir rahatsızlığı yoktu 28 yaşında sapasağlam çocuk" dedi.

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