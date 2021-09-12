Avcılar’da istediği indirimi alamayan müşteri dehşet saçtı! Tezgahtarın suratına çay döktü!

Avcılar Merkez Mahallesi'nde havaalanında unutulan eşyaların satışının yapıldığı bir işyerine eşi ile giden kadın müşteri, mağazadan satın aldığı 70 lira değerindeki ürünlere indirim yapılmasını istedi.

Dükkanda tezgahtarlık yapan Elif Korkmaz, indirim şartlarına uymadığını belirterek kadının indirim talebini kabul etmedi.

İLK SALDIRIDAN AĞABEYİ KURTARDI

Bu yanıt üzerine deliye dönen müşteri tezgahtaki kolonya şişesini Elif Korkmaz'a fırlatmak istedi. Durumu fark eden tezgahtarın ağabeyi Caner Korkmaz kadına müdahale ederek şişeyi elinden aldı.

SURATINA SICAK ÇAY DÖKTÜ!

Siniri geçmeyen öfkeli müşteri daha sonrasında ise yine tezgahta bulunan çayı Elif Korkmaz'ın yüzüne döktü. Korkmaz ile kadın müşteri arasında kısa süreli arbede yaşandıktan sonra dükkandaki vatandaşların araya girmesiyle olay son buldu. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



"KIZIMIN PSİKOLOJİSİNİ BOZDU"

Yaşanan olaya hiç gerek olmadığını ve kadının çok yanlış davrandığını ifade eden Elif Korkmaz'ın babası Aziz Korkmaz, "Biz buraya dükkanımızı yeni taşıdık. Bu sebeple müşterilerimize jest olsun diye 100 TL üzerindeki nakit alışverişlere yüzde 15 indirim yapıyoruz. Fakat bir müşterimiz bu durumu istismar etmeye çalıştı. 70 TL tutarında ürün almak isteyen bir kadın müşteri bu indirimden yararlanmak istedi. Kızım da bu durumun mümkün olmadığını, isterse kredi kartından çekebileceğini söylemiş. Kadın bir süre daha ısrar etmiş ve daha sonra tezgahın üzerindeki kolonya şişesini kızıma fırlatmaya çalışmış. Tabii abisi durumu erkenden fark edip kadının elinden şişeyi almış. Hırsını alamayan kadın daha sonrasında ise yine tezgahta duran çayı kızımın yüzüne dökmüş. Daha sonrasında kısa süreli bir arbede yaşanmış ve dükkandakilerin müdahalesiyle olay sona ermiş. Bir kadının başka bir kadına bu şekilde bir saldırıda bulunması ise hiç hoş olmadı gerçekten. Bizi en çok üzen bu durum oldu. Kadının alacağı ürün zaten 70 TL tutuyordu. Düzgün bir üslup ile istese biz ona o ürünü bedava bile verirdik. Kadının bu davranışı kızımın psikolojisini bozdu adeta, kızım iki gündür evden çıkmıyor ve işe gelmiyor. Allahtan çay çok sıcak değilmiş de kızımın yüzüne bir şey olmamış" dedi.