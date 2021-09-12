Gümüşhane’de bir ayı bahçeye girip tarlayı birbirine kattı! O anlar kamerada
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde köye inen ayının, bir evin demir çitlerini aşarak girdiği bahçedeki fasulyeleri yediği anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Gümüşhane Torul ilçesinin yüksek bölgelerindeki doğal alanında aç kalınca Zigana köyüne inip yiyecek arayan ayı, Mehtap Yılmaz Özgün'ün evinin bahçesine girdi.
O ANLAR KAMERADA
Bahçede ekili fasulyelere dadanıp zarar veren ayının görüntüleri, evin güvenlik kameralarına yansıdı.
Evi çevreleyen demir çitlere tırmanıp, bahçeye giren ayının, yiyecek aradığı, fasulyelerden yediği ve bir süre sonra da gözden kaybolduğu yer alıyor.
"DAVETSİZ MİSAFİRİMİZDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ"
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mehtap Yılmaz Özgün, ayının çevreye zarar vermediğini ve durumdan hiç şikayetçi olmadığını belirterek, "Etrafı kontrol ettiğimizde fasulyelerin zarar gördüğünü gördük. Neler olduğunu öğrenmek için güvenlik kamerasına bakınca ayının bahçemize girdiğini anladık. Çevreye bir zarar vermedi, sadece fasulyeleri yemiş. Davetsiz misafirimizden şikayetçi değiliz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB SON DAKİKA: 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak?
- ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF yaz okulu sınavı online, çevrimiçi mi olacak?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon Eylül ayında başlayacak mı?
- Faiz oranları ne zaman düşer? İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları düşer mi? Akbank, Vakıfbank, Halkbank...
- YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor 2021? Üniversite ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
- Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran açıklama! O isim son noktayı koydu...
- Emekliye çift maaş hakkı! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı hepsine tanınıyor! Bu tarihlere dikkat...
- 8 maaş birden ödeme yapılıyor! Tek şartı bulunuyor! Sadece onlar para alamıyor...
- Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 11 Eylül ATV yayın akışı...
- Milyonlarca emekliye müjde! 1.750 TL'ye kadar karşılıksız ödeme yapılıyor! Tek yapmanız gereken ise...
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak 2021?
- AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 Açık Lise kayıt yenileme nasıl, online mı olacak?