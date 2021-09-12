Gümüşhane’de bir ayı bahçeye girip tarlayı birbirine kattı! O anlar kamerada

"DAVETSİZ MİSAFİRİMİZDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ"

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mehtap Yılmaz Özgün, ayının çevreye zarar vermediğini ve durumdan hiç şikayetçi olmadığını belirterek, "Etrafı kontrol ettiğimizde fasulyelerin zarar gördüğünü gördük. Neler olduğunu öğrenmek için güvenlik kamerasına bakınca ayının bahçemize girdiğini anladık. Çevreye bir zarar vermedi, sadece fasulyeleri yemiş. Davetsiz misafirimizden şikayetçi değiliz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN