Kütahya’da sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı! 2’si polis 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gediz- Uşak Karayolu üzerindeki Jandarma Kavşağında meydana geldi. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cengiz Şahin yönetimindeki 43 ST 286 plakalı sivil polis aracı, Numan Yalçın'ın (26) kullandığı 43 ABL 409 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sivil polis aracında bulunan Şahin ile polis memuru Muhammed Esat Coşar, diğer otomobilde ise sürücü Numan Yalçın, yolcu konumunda bulunan Hasan Yalçın (58) ve Dudu Yalçın (60) yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralandığı belirlenen Hasan Yalçının hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan polislerin görevde olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.