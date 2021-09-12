4 ilde çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Orman Genel Müdürlüğü duyurdu
YAŞAM İHA
Son dakika haberi: Orman Genel Müdürlüğü bugün Eskişehir, Bursa, Denizli ve İzmir Seferihisar çıkan 4 orman yangının tamamının kontrol altına alındığını bildirdi.
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Orman yangınları %90 insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Dikkat edeceğiz, çevremizi uyaracağız, ormanlarımızı birlikte koruyacağız. Eskişehir Mihalıççık, Bursa Yıldırım, Denizli Pamukkale ve İzmir Seferihisar bölgelerinde meydana gelen 4 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık" denildi.
Orman yangınları %90 insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor.— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 12, 2021
Dikkat edeceğiz, çevremizi uyaracağız, ormanlarımızı birlikte koruyacağız.
Bugün çıkan 4 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık.#OrmanVatandır pic.twitter.com/2CgpWMqiqT