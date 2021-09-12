13 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 4 ilde çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Orman Genel Müdürlüğü duyurdu

4 ilde çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Orman Genel Müdürlüğü duyurdu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
ABONE OL
4 ilde çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Orman Genel Müdürlüğü duyurdu

Son dakika haberi: Orman Genel Müdürlüğü bugün Eskişehir, Bursa, Denizli ve İzmir Seferihisar çıkan 4 orman yangının tamamının kontrol altına alındığını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Orman yangınları %90 insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Dikkat edeceğiz, çevremizi uyaracağız, ormanlarımızı birlikte koruyacağız. Eskişehir Mihalıççık, Bursa Yıldırım, Denizli Pamukkale ve İzmir Seferihisar bölgelerinde meydana gelen 4 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık" denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA