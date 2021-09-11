İhbar sonrası olay yerine giden polis ve bekçiye pitbull saldırdı

Edinilen bilgilere göre olay Sivas Yenimahalle 3. Sokakta meydana geldi. K.T abisi Ş.T.'ye ait pitbull cinsi köpekle sokağa çıktı.

Mahalle sakinleri beslenmesi yasak köpek gezdirildiği için polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine giden ekipler pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek bir gece bekçisinin ayağını ısırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan bir polis memuru da kolundan yaralandı. Köpek, Sivas Belediyesi ekipleri tarafından güçlükte etkisiz hale getirilerek barınağa götürüldü.

KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZALTINDA

Yaralı gece bekçisi ve polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. K.T. ise beslenmesi yasak köpek bulundurma suçlaması ile ifadesi alınmak üzere sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yenimahalle Polis Merkezine götürdü.