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İhbar sonrası olay yerine giden polis ve bekçiye pitbull saldırdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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İhbar sonrası olay yerine giden polis ve bekçiye pitbull saldırdı

Sivas'ta beslenmesi yasak olan köpek gezdirildiği ihbarı üzerine olay yerine giden bir polis memuru polis ve bekçi pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Gece bekçisi ayağından polis memuru ise kolundan yaralandı. Yaralanan bekçi ve polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken köpeğin sahibi K.T. ise gözlatına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas Yenimahalle 3. Sokakta meydana geldi. K.T abisi Ş.T.'ye ait pitbull cinsi köpekle sokağa çıktı.

Mahalle sakinleri beslenmesi yasak köpek gezdirildiği için polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine giden ekipler pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek bir gece bekçisinin ayağını ısırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan bir polis memuru da kolundan yaralandı. Köpek, Sivas Belediyesi ekipleri tarafından güçlükte etkisiz hale getirilerek barınağa götürüldü.

KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZALTINDA

Yaralı gece bekçisi ve polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. K.T. ise beslenmesi yasak köpek bulundurma suçlaması ile ifadesi alınmak üzere sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yenimahalle Polis Merkezine götürdü.

Polis ve bekçiye pitbull şoku! POLİS VE BEKÇİYE PİTBULL ŞOKU!

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