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Gümüşhane’de bir ayı bahçeye girip tarlayı birbirine kattı! O anlar kamerada

DHA
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Giriş: 12.09.2021 16:30
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde köye inen ayının, bir evin demir çitlerini aşarak girdiği bahçedeki fasulyeleri yediği anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Gümüşhane Torul ilçesinin yüksek bölgelerindeki doğal alanında aç kalınca Zigana köyüne inip yiyecek arayan ayı, Mehtap Yılmaz Özgün'ün evinin bahçesine girdi.

O ANLAR KAMERADA

Bahçede ekili fasulyelere dadanıp zarar veren ayının görüntüleri, evin güvenlik kameralarına yansıdı. Evi çevreleyen demir çitlere tırmanıp, bahçeye giren ayının, yiyecek aradığı, fasulyelerden yediği ve bir süre sonra da gözden kaybolduğu yer alıyor.

"DAVETSİZ MİSAFİRİMİZDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ"
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mehtap Yılmaz Özgün, ayının çevreye zarar vermediğini ve durumdan hiç şikayetçi olmadığını belirterek, "Etrafı kontrol ettiğimizde fasulyelerin zarar gördüğünü gördük. Neler olduğunu öğrenmek için güvenlik kamerasına bakınca ayının bahçemize girdiğini anladık. Çevreye bir zarar vermedi, sadece fasulyeleri yemiş. Davetsiz misafirimizden şikayetçi değiliz" dedi.

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