Yargıtay'dan emsal karar! Israrlı evlilik teklifi cinsel taciz sayıldı
Yargıtay 18. Ceza Dairesi, ilgi duyduğu kadının istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif eden R.O. adlı kişiye, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet kararını bozarak, olayların "zincirleme cinsel taciz" suçunu oluşturduğuna hükmetti.
Ankara'da yaşayan R.O. ilgi duyduğu bir kadına elektronik posta yoluyla, istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif edip, aşık olduğunu ve sevdiğini söyledi. Bu durumdan rahatsız olan ve yerel mahkemeye giden kadının başvurusu üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesinde R.O. hakkında dava açıldı.
3 BİN 600 LİRA PARA CEZASI
Mahkeme eldeki delilleri ve savunmaları aldıktan sonra R.O.'nun gerçekleştirdiği faaliyetlerin "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu oluşturduğunu belirterek mahkumiyet kararı verdi. Mahkeme R.O.'ya verdiği 3 ay hapis cezasını günlüğü 20 liradan paraya çevirirken, bu miktar 3 bin 600 lira olarak hesaplandı.
DOSYA YARGITAY'A GİTTİ
Bunun üzerine R.O. Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen hükmü temyiz etti. Temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay 18. Ceza Dairesine geldi. Yargıtay 18. Ceza Dairesi heyeti dosyayla ilgili incelemesini tamamladıktan sonra, temyiz istemi dışında başkaca nedenleri de yerinde bulmadı.
ISRARLI EVLİLİK TEKLİFİ CİNSEL TACİZ SAYILDI
Dairenin kararında, R.O.'nun elektronik posta yoluyla ilgi duyduğu kadının istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen ısrarla evlenme teklif etmesi, aşık olduğunu ve sevdiğini söylemesinin ilgili kanunlarda tanımlanan "zincirleme cinsel taciz suçunu" oluşturduğuna yer verildi. Kararda, R.O.'ya verilen 3 ay hapis cezasının günlüğü 20 liradan paraya çevrilerek 1800 lira yerine 3 bin 600 lira olarak fazla hesaplandığı kaydedildi.
YEREL MAHKEME "SÜKUNU BOZMA" DEDİ, YARGITAY "CİNSEL TACİZ" DİYEREK BOZDU
Daire, Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından R.O.'nun gerçekleştirdiği eylemlerin ilgili maddelerde "zincirleme cinsel taciz" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan mahkumiyet kararı verilmesini kanuna aykırı bularak bozdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? 11 Eylül 2021 ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler güncel liste
- 11 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı?
- Adalet Bakanlığı PGM son dakika: 2021 Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta!
- Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon (65. bölüm) fragmanı yayınlandı mı?
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? Yurt ücretleri...
- ÖSYM takvimi: DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS kayıtları ne zaman?
- 18 yıl sonra seyirciyle buluşacak! İlk fragman yayınlandı! Matrix 4 ne zaman vizyona girecek?
- AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? 2021-2022 AÖL açık lise 1. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman?
- Açıklanıyor... 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?
- 10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım aylığı yatan iller hangileri? Güncel liste...
- YKS ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı ilk defa atama kurası başvuru nereden, nasıl yapılır?