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Mutlulukları 3 saat sürdü! Kaçarak evlenen çift trafik kazasında yaşamlarını yitirdiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2021 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021
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Mutlulukları 3 saat sürdü! Kaçarak evlenen çift trafik kazasında yaşamlarını yitirdiler

Düzce'de 25 yaşındaki motosiklet tutkunu Rüştü Can, internetten tanışıp aşık olduğu Münire Kuğu ile yıldırım nikahı kıydı. Çift kutlama yemeğine gitmek için damadın motosikletine bindi. Nikahtan 3 saat sonra kaza geçiren çift, hayatlarını kaybetti.

Düzce'de önceki gün, D-100 karayolunda önündeki kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü Rüştü Can Ulcay (25) olay yerinde, arkasındaki Münire Kuğu (22) ise kaldırıldığı hastanede hayatlarını kaybetti.

3 saat önce nikâhlandıkları ortaya çıkan çiftin hikâyesi ise yürekleri burktu.

Çilimli ilçesinde yaşayan ve hem motosiklet tamircisi hem de motosiklet tutkunu olan Rüştü Can ile Giresun'da yaşayan Münire, internet üzerinden tanıştı.

Arkadaşlıkları ilerleyen ve birbirlerine âşık olan iki genç, evlenmeye karar verdi. Münire'nin ailesi bu evliliğe karşı çıkınca, Rüştü Can Ulcay Giresun'a giderek genç kızı aldı.

Düzce'ye giden çift evlilik işlemlerini hızlandırarak düğün salonu kiraladı.

Önceki gün saat 14.00'te de nikâhlarını kıydırdıkları öğrenildi.

Kuyumcuda takı bakmak ve ardından baş başa kutlama yemeği yemek için motosikletle yola çıkan çiftin sonu trajik oldu.

Trajik kaza genç çiftin ailelerini yasa boğdu. Rüştü Can Ulcay Düzce'de, Münire Kuğu ise Giresun'da toprağa verildi.

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