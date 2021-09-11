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Ankara'da can pazarı! Aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü alev aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2021 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021
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Ankara’da can pazarı! Aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü alev aldı

Bodrum-Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs alev aldı. Kaza sonucunda 1 ölü, 3'ü ağır 20 yaralı var.

Gelen son dakika haberine göre, Ankara'da gece yarısı korkunç bir olay meydana geldi.

Bodrum-Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi ancak sonuçsuz kalındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1'i öldü, 20'si yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, olay yerinde incelemeler devam ediyor.

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