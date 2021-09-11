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Son dakika: Balıkesir'de orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2021 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021
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Son dakika: Balıkesir’de orman yangını

Son dakika haberine göre Balıkesir'in İvrindi ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Ekipler, bir süre sonra alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışmasına başlandı.


Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Büyükfındık Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz, 2 su ikmal ve 2 hizmet aracı, dozer ile ilk müdahale aracı sevk edildi. Çalışmalara havadan da helikopterle destek sağlandı.

Ekipler, bir süre sonra alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışmasına başlandı.

Yangında, 1 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

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