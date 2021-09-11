12 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İhbar sonrası olay yerine giden polis ve bekçiye pitbull saldırdı

İhbar sonrası olay yerine giden polis ve bekçiye pitbull saldırdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2021 23:58
Sivas'ta beslenmesi yasak olan köpek gezdirildiği ihbarı üzerine olay yerine giden bir polis memuru polis ve bekçi pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Gece bekçisi ayağından polis memuru ise kolundan yaralandı. Yaralanan bekçi ve polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken köpeğin sahibi K.T. ise gözlatına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas Yenimahalle 3. Sokakta meydana geldi. K.T abisi Ş.T.'ye ait pitbull cinsi köpekle sokağa çıktı.

Mahalle sakinleri beslenmesi yasak köpek gezdirildiği için polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine giden ekipler pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek bir gece bekçisinin ayağını ısırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan bir polis memuru da kolundan yaralandı. Köpek, Sivas Belediyesi ekipleri tarafından güçlükte etkisiz hale getirilerek barınağa götürüldü.

KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZALTINDA

Yaralı gece bekçisi ve polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. K.T. ise beslenmesi yasak köpek bulundurma suçlaması ile ifadesi alınmak üzere sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yenimahalle Polis Merkezine götürdü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Polis ve bekçiye pitbull şoku!
Polis ve bekçiye pitbull şoku!
Döner bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
Döner bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Korkunç tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Korkunç tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
259 kişi vefat etti! Kovid-19 tablosu açıklandı
259 kişi vefat etti! Kovid-19 tablosu açıklandı
Maltepe’de 24 yaşındaki kadın otel odasında ölü bulundu
Maltepe'de 24 yaşındaki kadın otel odasında ölü bulundu
Muğla’da korkutan deprem!
Muğla'da korkutan deprem!
İşte İstanbulluların gündeme dair tepkileri
İşte İstanbulluların gündeme dair tepkileri
İndirim çadırı Avcılar’da kapılarını açtı
İndirim çadırı Avcılar'da kapılarını açtı
Kazı çalışmaları sırasında fark edildi!
Kazı çalışmaları sırasında fark edildi!
Dehşet kaza anı kameraya yansıdı
Dehşet kaza anı kameraya yansıdı
Ortalığı savaş alanına çevirdiler
Ortalığı savaş alanına çevirdiler
Daha Fazla Video Göster