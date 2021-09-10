Kırıkkale’deki kazada can pazarı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobillerden fırlayan Murat, Fatma, Muhammet Şükrü Bostancı ile Harun Erkan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan ve Karakeçili Devlet Hastanesinde kaldırılan Veysel Gezici ile Keskin Devlet Hastanesinde kaldırılan Özgür Gezici de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.