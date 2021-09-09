Son dakika: Ankara Valiliğinden Çubuk’taki orman yangına ilişkin açıklama: Kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Çubuk ilçemiz Mahmutoğlan Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Ankara Valiliği yangınla ilgili, "Bugün öğleden sonra Çubuk ilçemiz Mahmutoğlan Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmak üzeredir" açıklamasını yaptı.

VALİLİKTEN YANGINA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Ankara Valiliği: Çubuk ilçemiz, Mahmutoğlan mahallesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir.