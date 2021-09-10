Ev almak isterken dolandırıldı! 113 bin TL’lik zararı var

Olay, Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki turizmci Önder Karademir, hayalini kurduğu evi satın almak için 2011 model Opel İnsignia marka aracını facebook hesabı ve internet üzerinden satılığa çıkardı. Bir süre sonra Hakan Y. ve arkadaşı aracı almak istediklerini belirterek Önder Karademir ile buluştu. İki şahıs bir işletmede bir süre oturduktan sonra aracı patronlarının alacağını ve Kemer'den araca bakmak üzere yola çıktığını belirtti. Karademir, bir süre sonra adrese gelen Burak isminde şahıs ile 133 bin TL karşılığında anlaşarak, şahıslardan 20 bin TL elden aldı. Kalan 113 bin TL ise banka hesabına havale için anlaştı. Bunun üzerine şahıslar ile birlikte notere giden Karademir, burada hesabına bakarak 113 bin TL'nin geldiğini görünce, aracının satış işlemini onayladı. Karademir satış işleminden sonra şahıslardan birinden rica ederek kendisini otele bırakmasını istedi.