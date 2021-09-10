Anastasiya Yazerskaya’yı öldürmekten yargılanan Ahmet Oğuz Özgür’ün ifadeleri kan dondurdu!
Antalya'da 8 Mart 2020 tarihinde kaybolduktan 2 hafta sonra Isparta yolu üzerinde çalılıkta suratı toprağa gömülü halde bulunan Belaruslu dansçı 23 yaşındaki Anastasiya Yazerskaya (23) davasında "kasten öldürmek" suçundan tutuklu yargılanan Ahmet Oğuz Özgür (54) tüm yaşananları mahkeme salonunda anlattı.
11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu zanlı Ahmet Oğuz Özgür tutuklu bulunduğu hapishaneden görüntülü ve sesli görüşme sisteminden (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Salonda avukatları hazır bulundu. Anastasiya Yazerskaya'nın ailesini temsilen avukatları ise şikayetçi kısmında yerlerini aldı.
ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI
Mahkeme Başkanı İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu okudu. Raporda "Anastasiya'nın ölümünde her hangi bir boğma, bıçak, darp ile vücut bütünlüğünü bozacak bir ize rastlanamamıştır" denildi.
'18 AYDIR HAKSIZ YERE HAPİSTEYİM'
Tutuklu sanık Ahmet Oğuz Özgür adlı tıp raporunu kendi beyanları doğrultusunda olduğunu haksız yere 18 aydır hapis yattığını söyledi. Özgür beraatini ve tahliyesini talep etti. Avukatları da gelen raporunda cinayet ve benzeri hiçbir bulguya rastlanamadığını yenileyerek Ahmet Oğuz Özgür'ün suçsuz olduğunu kaydettiler.
"ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDERİM BİN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM"
Evli ve 3 çocuk babası öğretmen Ahmet Oğuz Özgür kimseyi öldürmediğini işlemediği bir suçtan dolayı 18 aydır cezaevinde olduğunu yeniledi. Öğretmen Özgür, "Şerefim üzerine yemin ederim bin kimseyi öldürmedim. 10 gün sonra oğlumun nikahı olacağı için o zaman ambulans ve polis çağırmamak. Engelli bir çocuğum var, bir diğer oğlum üniversite sınavına girecek. Ne olur şerefim üzerine bir kez daha yemin ediyorum ben kimseyi öldürmedim. Oğlumun nikahı kıyıldıktan sonra gelip karakolda ben kendim polise durumu anlattım. Cesedin yerini söyledim. Karakolda basına sızdırmayacaklarına dair şeref sözü verdiler. Ancak tutmadılar. " diyerek gözyaşları içinde savunmalarını yeniledi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Adlı Tıp Raporu'nun okunmasını adından mahkeme başkanı duruşma savcısından mütalaasını vermesini istedi. Savcı tutuklu sanık Ahmet Oğuz Özgür'ün Anastasiya Yazerskaya'yı öldürmekten TCK 81/1 "Kasten İnsan Öldürme" den cezalandırılmasını talep etti. Anastasiya Yazerskaya'nın avukatı da savcılık mütalaasına katıldığını sanığın cezalandırılmasını istedi. Özgür'ün avukatları savcılık mütalaasına karşılık savunma yapmak için süre talep edince duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
NELER OLDU?
Antalya'da arkadaşı Anastasiya Yazerskaya'dan 15 gündür haber alamadığını belirten kendisi ile aynı evi paylaşan kız arkadaşı Ahmet Deniz polise kayıp ihbarında bulundu. Polis, genç kadının kaybolduğu geçtiğimiz yıl 8 Mart gecesinden itibaren aramaya başladı. Polis yaptığı araştırmada kamera görüntülerinde Anastasiya'nın 8 Mart Pazar günü saat 22.15 sıralarında, evinin yakınında Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiği tespit edildi.
ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA ANLATTI
32 plakalı araçtan bir lisede öğretmenlik yapan Ahmet Oğuz Özgür'e ulaşıldı. Emniyette sorgulanan Özgür, önce olayla ilgisinin olmadığını savunarak, kayıp kadını tanımadığını söyledi. Daha sonra 23 Mart tarihinde Ahmet Oğuz Özgür polise giderek yaşadığı olayı anlatarak Isparta yolu üzerinde boş bir araziye gömdüğünü söyledi.
İFADESİNİN HER SATIRI KAN DONDURDU
Ahmet Oğuz Özgür'ün bir önceki duruşmada ise 8 Mart akşamı Anastasiya bin 800 lira vererek para karşılığı ilişkiye girmek için otomobiline aldığını söyledi. Birlikte nargile kafeyi gittiklerini belirten Özgür, "Daha sonra diskoya gittik. Burada Anastasiya yarım şişe viski içti. Gece Güvenlik Mahallesi'ndeki eve geldik. İlişkiye girdik. O salonda kaldı Ben odaya geçip uyudum. Sabah Anastasiya'nın çalan cep telefonunun sesi ile uyandım. Yanına gittim. Anasstasiya uyuyordu. Uyandırmaya çalıştım. Kalbi atmıyordu. Suni teneffüs yaptım, hareketsizdi. Ne yapacağımı bilmiyordum Göz kapağında sararma vardı. 10 gün sonra oğlumun nikahı vardı. Düşündükçe psikolojim bozuldu. Dışarı çıktım. Kazma aldım. Koli bandı aldım. Psikolojim çok kütü idi. Akşam evde Anastasiya'nın el ve ayaklarını koli bandı ile sardım. İki çarşafa doladım. İndirirken halı sansınlar diye. Akşam hava kararınca cesedi indirip aracın arkasına koydum Antalya-Isparta yolunda yağmur yağıyordu. Toprağın 15 santim altına gömdüm. Yer belli olsun diye üzerine lastik koydum. Botu, çantası, ve elbisesini iki ayrı çantaya koydum. Yolda çöpe bıraktım. Cep telefonunu da şarjını ve kartı çıkardıktan sonra hepsini yola attım" demişti.
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