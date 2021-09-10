Anastasiya Yazerskaya’yı öldürmekten yargılanan Ahmet Oğuz Özgür’ün ifadeleri kan dondurdu!

"ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDERİM BİN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM"

Evli ve 3 çocuk babası öğretmen Ahmet Oğuz Özgür kimseyi öldürmediğini işlemediği bir suçtan dolayı 18 aydır cezaevinde olduğunu yeniledi. Öğretmen Özgür, "Şerefim üzerine yemin ederim bin kimseyi öldürmedim. 10 gün sonra oğlumun nikahı olacağı için o zaman ambulans ve polis çağırmamak. Engelli bir çocuğum var, bir diğer oğlum üniversite sınavına girecek. Ne olur şerefim üzerine bir kez daha yemin ediyorum ben kimseyi öldürmedim. Oğlumun nikahı kıyıldıktan sonra gelip karakolda ben kendim polise durumu anlattım. Cesedin yerini söyledim. Karakolda basına sızdırmayacaklarına dair şeref sözü verdiler. Ancak tutmadılar. " diyerek gözyaşları içinde savunmalarını yeniledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Adlı Tıp Raporu'nun okunmasını adından mahkeme başkanı duruşma savcısından mütalaasını vermesini istedi. Savcı tutuklu sanık Ahmet Oğuz Özgür'ün Anastasiya Yazerskaya'yı öldürmekten TCK 81/1 "Kasten İnsan Öldürme" den cezalandırılmasını talep etti. Anastasiya Yazerskaya'nın avukatı da savcılık mütalaasına katıldığını sanığın cezalandırılmasını istedi. Özgür'ün avukatları savcılık mütalaasına karşılık savunma yapmak için süre talep edince duruşma ileri bir tarihe ertelendi.