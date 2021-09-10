WhatsApp gruplarında isimler paylaşılıyor! Bu çeteye bulaşan yandı

"Apartman yöneticisiyle mahkemelik olduk. Sığınağımız kiraya veriliyor. Bu da yasal bir şey değil. Sığınak yönetmeliğine aykırıymış. Tüm apartmanın aidat borçlarını apartman panosuna asıyor. Dışarıdan başka üçüncü kişiler geldiği zaman benim dairemi görüp aidat borcumu görebiliyor. Bu da benim istemediğim bir şey sonuçta kişisel bir veri. Bunun için de savcılığa şikayette bulundum. Sığınak ile ilgili kendisine ihtarname gönderdim. Hiçbir şekilde ne ihtarnameyi ne mahkemeyi ciddiye almıyor. Bence bütün apartmanlarda profesyonel yönetim firmaları olması gerekiyor. Çünkü profesyonel yöneticiler bu kanunu çok iyi biliyorlar. Profesyonelce yönettikleri için mahkemelik olmuyorsunuz" dedi.