Bolu'da işçi servisi ile TIR çarpıştı! Yaralılar var
Son dakika haberine göre: Bolu'da TIR ile çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Özcan E'nin kullandığı 14 ABG 851 plakalı tır, Mengen Gökçesu kara yolu Değirmenbeli mevkisinde, işçi taşıyan Dursun Ö. idaresindeki 14 BJ 765 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.