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Annesini ve sevgilisini kaybeden gençten yürek burkan vasiyet

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Annesini ve sevgilisini kaybeden gençten yürek burkan vasiyet

Antalya'da yaşamını sürdüren Burak Balcı, 14 Nisan tarihinde annesini, 6 Eylül tarihinde de sevdiği kızı, trafik kazasında kaybetti. 5 ayda büyük acılar yaşayan Balcı'nın, üyesi olduğu "Bir el bir hayat" yardımlaşma grubuna attığı, "Ne zararım dokundu da önce annemi sonra eşim olacak sevdiğimi, yarimi aldı. Eğer bende gidersem vasiyetimdir, kalbimin yarısını sevdiğimin, diğer yarısını annemin yanına gömün" mesajı yürekleri yaktı.

Antalya'da yaşayan ve Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi olan 25 yaşındaki Burak Balcı ve Haliç Üniversitesi Opera Bale Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Sevgi Ekmekçi, üyesi oldukları yardımlaşma platformu "Bir el bir hayat" gurubuyla, bu güne kadar binlerce insanın yardımına koştu.

Bu arada, Balcı'nın anne ve babası Türkan ve Elvan Balcı, geçen 12 Nisan'da, alış-veriş merkezine gitmek için kaldırımda yürüdükleri sırada, Osman K.'nın kullandığı servis minibüsü çifte çarptı. Hastaneye kaldırılan çiftten, başından darbe alan Elvan Balcı öldü.

"BU ACIYA CAN DAYANMAZ"

Çiftin tek çocukları Burak Balcı cenazede, "Bu nasıl bir kaza aklım almıyor. Cinayetten beter. Annem dünyanın en iyi kalpli insanı idi. Bu acıya can dayanmaz" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Burak Balcı, yaşadığı büyük acıya rağmen, kendisine en büyük desteği veren sözlüsü Sevgi Ekmekçi ile son olarak Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinde, köylülerin ihtiyacın karşılamak için çabaladı.

Ancak, 6 Eylül günü, kullandığı otobüsün kontrolünü kaybeden Uğur Efe (45), refüjü aşıp karşı yola geçerek, Hande Aykurt'un kullandığı otomobile çarptı.

Aykurt'un yaralı kurtulduğu kazada yanında bulunan arkadaşı, Haliç Üniversitesi Opera Bale Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Sevgi Ekmekçi (25) öldü. Annesinin acısı dinmeden bu kez de sözlüsünün ölüm haberi ile yıkıldı.

"BEN NEYİN AHINI ÇEKİYORUM?"

Burak Balcı'nın, üyesi olduğu platformun sayfasında yaptığı, "Ben neyin ahını çekiyorum? Kime ne zararım dokundu da önce annemi sonra eşim olacak sevdiğimi, yarimi aldı.

"KALBİMİN YARISINI SEVDİĞİMİN, DİĞER YARISINI ANNEMİN YANINA GÖMÜN"

Eğer bende gidersem vasiyetimdir, mümkünse kalbimin yarısını sevdiğimin, diğer yarısını annemin yanına gömün. İki kazada sürücü hatasından kaynaklı. Allah rızası için sürücüler biraz dikkatli olsun. Benim yaşadığım acıyı başkaları yaşamasın " şeklindeki vasiyeti yürekleri dağladı.

"Bir el bir hayat" yardımlaşma gurubu üyeleri ise Türkan Balcı ve Sevgi Ekmekçi adını Manavgat'ta "Sevgi ormanı" kuracaklarını açıkladı.

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