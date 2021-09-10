Cemile’yi öldürüp kaçan zanlı tutuklandı: Kazayla oldu

Olay Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki bir evde geçen cumartesi günü gerçekleşti. 5 arkadaşı ile beraber bir evde oturan Cemile Şenel, çıkan bir tartışmanın ardından silahla vuruldu. Cemile Şenel'i hastaneye götüren ve "Yolda yaralı buldum" şeklinde konuşan şüpheliyi sorgulayan polis olay yerine ulaştı.