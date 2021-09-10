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Cemile’yi öldürüp kaçan zanlı tutuklandı: Kazayla oldu

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Cemile’yi öldürüp kaçan zanlı tutuklandı: Kazayla oldu

Sultangazi’de Cemile Şenel’i (17) öldüren firari Nusret T. emniyet güçlerince yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen Nusret T.’nin ilk ifadesinde; “Kazayla oldu” dediği iddia edildi.

Olay Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki bir evde geçen cumartesi günü gerçekleşti. 5 arkadaşı ile beraber bir evde oturan Cemile Şenel, çıkan bir tartışmanın ardından silahla vuruldu. Cemile Şenel'i hastaneye götüren ve "Yolda yaralı buldum" şeklinde konuşan şüpheliyi sorgulayan polis olay yerine ulaştı.

'YANLIŞLIKLA VURDUM'

Olayın gerçekleştiği tespit edilen evde bulunan Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Aysun C. polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler evde çıkan bir tartışma sırasında Cemile Şenel'in silahını ateşleyen Nusret T. tarafından yanlışlıkla vurulduğunu söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Aysun C. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAÇAK ZANLI YAKALANDI

Polis olayda silahı ateşlediği iddia edilen Nusret T.'yi yakalamak için harekete geçti. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheli Nusret T. bir adet tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.

DELİLLERİ KARATMAYA ÇALIŞTILAR

Polis soruşturması sonucunda olay sırasında evde bulunan Servet S. ile Nusret T. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada silahını çeken Nusret T.'nin elindeki silahı ateşlendiğinde çıkan karışıklık sırasında merminin Cemile Şenel'e isabet ettiği tespit edildi. Şüphelilerin olaydan sonra evi temizleyerek kan izlerini yok etmeye çalıştıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 39 yaşındaki Nusret T.'nin daha önceden yaralama, yağma, uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

İLK İFADESİ ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nusret T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nusret T.'nin emniyetteki ifadesinde "kazayla oldu" dediği öne sürüldü.

CİNAYETTEN SONRA BİR KİŞİYİ DAHA YARALAMIŞ

Bu arada Nusret T.'nin olaydan bir gün sonra Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine giderek alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş yeri sahibini bacağından vurduğu kaydedildi. Şüpheli Nusret T. işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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