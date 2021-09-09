09 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya Kaş'ta orman yangını

Antalya Kaş'ta orman yangını

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.09.2021
ABONE OL
Antalya Kaş’ta orman yangını

Antalya’nın Kaş ilçesinde orman yangını meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere hem havadan hem karadan müdahale çalışmalarına devam ediyor. Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı fakat 3 ayrı noktada daha yangın çıktığı belirtildi.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Palamut Mahallesi Topuzlar mevkisinde saat 14.00 sularında orman yangını meydana geldi.

3 AYRI NOKTADA ÇIKTI

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa süre içerisinde yayıldı. İhbarla bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının ilk çıktığı bölgede alevlerin kısmen kontrol altına alındığı, ancak 3 farklı noktada daha yangının çıktığı belirtildi.



Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA