Antalya Kaş’ta orman yangını

3 AYRI NOKTADA ÇIKTI

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa süre içerisinde yayıldı. İhbarla bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının ilk çıktığı bölgede alevlerin kısmen kontrol altına alındığı, ancak 3 farklı noktada daha yangının çıktığı belirtildi.