Antalya Kaş'ta orman yangını
YAŞAM DHA
Antalya’nın Kaş ilçesinde orman yangını meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere hem havadan hem karadan müdahale çalışmalarına devam ediyor. Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı fakat 3 ayrı noktada daha yangın çıktığı belirtildi.
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Palamut Mahallesi Topuzlar mevkisinde saat 14.00 sularında orman yangını meydana geldi.
3 AYRI NOKTADA ÇIKTI
Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa süre içerisinde yayıldı. İhbarla bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının ilk çıktığı bölgede alevlerin kısmen kontrol altına alındığı, ancak 3 farklı noktada daha yangının çıktığı belirtildi.
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