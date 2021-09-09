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Türkiye’den çalınan 40 milyon değerindeki heykel ABD’li milyarderin koleksiyonundan çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Türkiye’den çalınan 40 milyon değerindeki heykel ABD’li milyarderin koleksiyonundan çıktı

Türkiye’den çalınan 40 milyon dolar ederindeki 5 bin senelik heykelcik 1960 yılında ABD'li milyarderin koleksiyonundan çıktı. ABD mahkemesi, heykelciği “Zaman aşımı” bahanesini öne sürerek Türkiye’ye geri vermedi. Değeri hemen hemen 40 milyon dolar olan bu eserden dünyada yalnızca 15 adet olduğu değerlendiriliyor.

Türkiye'den çalınan 5 bin senelik heykelcik, 1960'da ABD'li milyarder Alastair Bradley Martin'in koleksiyonunda bulundu. Heykele, kafasını yukarı bakıp yıldızları inceler gibi görünmesi sebebiyle, "Guennol Stargazer", "Yıldız Avcısı" isminin konulduğu öğrenildi.

Şu an değeri 40 milyon dolar olan heykeli, 1993 yılında George Soros'un ortağı ABD'li milyarder Michael Steinhardt satın aldı.1966-2007 arasında pek çok kez New York'taki Metropolitan Museum of Art'ta sergilenen tarihi eser, 2017 yılında Londra merkezli Christie's'te açık artırmaya çıkarıldı.

TÜRKİYE DAVA AÇTI

Türkiye, 23 santimetre büyüklüğündeki bu tarihi eserin iadesi için dava açtı.

"ZAMAN AŞIMI"

Ancak Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesi Türkiye'nin 2017'nin nisan ayına kadar dava açmayarak hatalı davrandığına hükmetti. Bir anlamda "Zaman aşımı" bahanesiyle tarihi eseri iade etmedi. Türkiye, ABD mahkemesinin "Türk hukukunu tamamen ve kabul edilemez şekilde hiçe saydığını" ileri sürdü.

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