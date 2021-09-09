Türkiye’den çalınan 40 milyon değerindeki heykel ABD’li milyarderin koleksiyonundan çıktı

"ZAMAN AŞIMI"

Ancak Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesi Türkiye'nin 2017'nin nisan ayına kadar dava açmayarak hatalı davrandığına hükmetti. Bir anlamda "Zaman aşımı" bahanesiyle tarihi eseri iade etmedi. Türkiye, ABD mahkemesinin "Türk hukukunu tamamen ve kabul edilemez şekilde hiçe saydığını" ileri sürdü.