Son dakika: Pompalı tüfekle öldürülen Yağmur Önüt’ün annesi Sevgi Gülseren: O katil serbest kızımın ruhu hapis



'KATİLİN GÖZLERİNİ GÖRMEK ÇOK ACI'

Ne acı şimdi o mahkeme salonuna o katil ile birlikte yürüyerek gireceğim. Elini kolunu sallayarak gelecek mahkemeye. Onun gözlerini görmek o kadar acı ki. O gözlerle de Yağmur'a bakıp, pompalı tüfeğin tetiğini çektiğini düşünmek kahredici. Daha önce de mahkemeden ıslıklarla, alkışlarla uğurlandı. Bir halay çekmedikleri kalmıştı. O gün 'Beni de öldürün' diye bağırdım.



Hukuk mücadelem bitmeyecek. Onun ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması için mücadele edeceğim. Çünkü ölümün şakası olmaz. O pompalı tüfekle bu kadar yakın mesafeden nasıl şaka yapılır. Sen tetiği çekmişsin. Buna nasıl şaka dersin. Tek isteğim kızımın ruhunun artık huzur bulması. Hak yerini bulmadıkça kızımın ruhu sanki hapis. Sanık hak ettiği cezaya çarptırılırsa, kızım da beyaz bir kelebek gibi cennete gidecek.