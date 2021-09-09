Son dakika: Pompalı tüfekle öldürülen Yağmur Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren: O katil serbest kızımın ruhu hapis
Son dakika haberine göre üniversiteli Yağmur Önüt 5 yıl önce pompalı tüfekle öldürüldü. 'Şakalaşıyorduk, kaza oldu' diyen zanlı Egemen Vardar 5 yıl ceza aldı. Ailenin itirazıyla Yargıtay kararı bozdu. Bugün yeniden görülecek karar öncesi anne Sevgi Gülseren, "Hak yerini bulmadıkça kızımın ruhu hapis gibi. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.
Bir anne var ki gözyaşları 5 yıldır hiç dinmediği gibi hukuk mücadelesi hiç bitmiyor. Üniversiteli Yağmur Önüt, erkek arkadaşı tarafından 5 yıl önce İstanbul'da pompalı tüfekle katledildi. Erkek arkadaşı ise savunmasında 'Şakalaşıyorduk, kazara oldu' dedi. Şimdi 5 yıl ceza alan Egemen Vardar, 9 Eylül'de ailenin itirazı üzerine Yargıtay'ın bozduğu kararla yeniden mahkemeye çıkacak. Yargılama sil baştan başlayacak. Duruşma öncesi Sabah'a konuşan açılı anne Sevgi Gülseren katil zanlısının en ağır cezayı almasını istiyor. Yağmur'un annesi Sevgi Gülseren, gözyaşları içinde, 5 yıldır verdiği hukuk mücadelesini anlattı: 'Kızım öldürüldü, kızım öldürüldü' diye çığlık atıyorum, sesimi kimse duymadı. Sonunda Yargıtay duydu. Karar bozuldu.
'KIZIM BEYAZ KELEBEK OLDU'
Doğduğu gün yağmur yağmıştı. O yüzden adını Yağmur koydum. Mezara konulduğu gün de yağmur yağdı. Şimdi yağan her yağmurda, yağmurla beslenen çiçeklere konan beyaz kelebeklerde Yağmur'u görüyorum. Beyaz kelebeklerle bana 'Anne ağlama' diyor. Benim kızım beyaz kelebek oldu.
Bu kişinin belki bu 5 yıl boyunca sevgilisi oldu. Belki okulunu bitirdi. Ya Yağmur, ya biz. Bizim hayatımız bitti.
'KATİLİN GÖZLERİNİ GÖRMEK ÇOK ACI'
Ne acı şimdi o mahkeme salonuna o katil ile birlikte yürüyerek gireceğim. Elini kolunu sallayarak gelecek mahkemeye. Onun gözlerini görmek o kadar acı ki. O gözlerle de Yağmur'a bakıp, pompalı tüfeğin tetiğini çektiğini düşünmek kahredici. Daha önce de mahkemeden ıslıklarla, alkışlarla uğurlandı. Bir halay çekmedikleri kalmıştı. O gün 'Beni de öldürün' diye bağırdım.
Hukuk mücadelem bitmeyecek. Onun ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması için mücadele edeceğim. Çünkü ölümün şakası olmaz. O pompalı tüfekle bu kadar yakın mesafeden nasıl şaka yapılır. Sen tetiği çekmişsin. Buna nasıl şaka dersin. Tek isteğim kızımın ruhunun artık huzur bulması. Hak yerini bulmadıkça kızımın ruhu sanki hapis. Sanık hak ettiği cezaya çarptırılırsa, kızım da beyaz bir kelebek gibi cennete gidecek.
5 YIL CEZA AZ BULUNDU
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Egemen Vardar hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıl hapis istemiyle dava açtı. Bilirkişi, Yağmur'a bitişik atışla hedef alarak ateş edildiğini tespit etti. Dava bu raporla Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, Vardar'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Vardar, ifadesinde "Şakalaşıyorduk" demişti.
Cezayı az bulan aile, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, tüfeği tam karşısındaki Yağmur'a doğrultan Egemen'in tüfeğin ateş alabileceğini öngörmesine rağmen bunun gerçekleşmemesi için çaba sarf etmediğini, bu nedenle olası kast suçundan 25 yıla kadar hapisle yargılanması gerektiğini belirterek davanın yeniden görülmesini istedi.
5 YILDIR SESSİZ YAŞ GÜNÜ
Anne Sevgi Gülseren: 4 ay vardı kızımın son doğum gününe. 5 yıldır doğum gününü Yağmur'suz kutluyorum. Bir pasta alıyorum. Yanına fotoğrafını koyuyorum. Bu öyle acı bir doğum günü oluyor ki. Yağmur'uma sarılamadan, koklayamadan geçen 5 yıl... Doğum gününde havaya balonlar uçuruyorum. Balonların kızıma gideceklerine inanıyorum.
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