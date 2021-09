İşletmeci Elif Arslan: Kaymak Donduran Mesire Alanı piknik yerinden ibaret değil

Sağlığın öneminin daha iyi anlaşıldığı pandemi döneminde İstanbul'un yeşil noktaları ve mesire alanları ilgi odağı oldu. Beykoz ilçesinde bulunan Kaymak Donduran Mesire Alanı da 550 dönümlük piknik alanı ve sunduğu diğer hizmetlerle İstanbulluların favorisi haline geldi.





DÜĞÜN SALONU DA VAR SURVIVOR PARKURU DA

Cion Event adlı organizasyon şirketiyle farklı alanlarda hizmet sunan Elif Arslan, işletmeciliğini yaptığı Kaymak Donduran Mesire Alanı hakkında şu bilgileri verdi: "Burası sadece piknik alanından ibaret değil. Aynı zamanda kahvaltı salonumuz, düğün salonlarımız, eğlence arayışında olanlar için 'Survivor' parkurlarımız ve hatta düğün salonlarımız bile var."





TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİNDEN ZİYARET EDİLİYOR

Her kesime hitap etmeyi amaçladıklarını dile getiren Elif Arslan, "Mesire alanımızın içinde her yaşa ve her kesime hitap eden birçok alan var. Amacımız Türkiye'nin her köşesinden değerli misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve iyi hizmet sunmak" diye konuştu.