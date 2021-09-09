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Siirt'te şarbon alarmı! O ilçeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2021
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Siirt’te şarbon alarmı! O ilçeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı

Siirt'te bir hayvanda şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine Eruh ilçe merkezinde, 15 Eylül'e kadar karantina uygulaması başlatıldı. Öte yandan hastalığın çıkış tarihi itibarıyla gerekli aşılama çalışmaları başlatıldı.

Eruh ilçe merkezi, bir hayvanda şarbon hastalığı görülmesi üzerine hayvan giriş çıkışına kapatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, ilçe merkezinin 15 gün süreyle karantinaya alındığı belirtilerek şöyle denildi:



"Eruh İlçe merkezinde 1 (bir) hayvanda görülen Şarbon (Antrax) hastalığı nedeniyle Eruh İlçe merkezi karantinaya alınmıştır. 01.09.2021-15.09.2021 tarihleri arasında karantina tedbirleri kapsamında ilçe merkezine hayvan giriş ve çıkışları yasaklanmıştır.

Hastalığın çıkışı itibari ile gerekli aşılama çalışmaları başlatılmış olup karantina tedbirleri sonlandırıldığın da kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" dedi.

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