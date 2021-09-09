Arnavutköy’de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa araba çarptı
İstanbul Arnavutköy’de yolun karşısına geçmek isteyen küçük kız çocuğuna ticari araç çarptı. Kazanın etkisiyle kafasını kaldırıma vuran küçük kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, kaza anları kameraya kaydedildi.
Kaza, geçen gün saat 14.25'te Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde gerçekleşti.
Yolun karşısına geçmek isteyen küçük kız çocuğu ticari aracın geldiğini görmeyip yola atladı. Yola atlayan küçük çocuğa ticari araç çarptı. Kazanın etkisiyle havaya fırlayan çocuk kafası kaldırıma çarptı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Kaza sonrasında küçük kız çocuğunun yardımına çevrede bulunan esnaflar koştu. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
"KIZ ÇOCUĞU YOLA FIRLADI"
Kaza sonrasında küçük kız çocuğuna yardıma koşan esnaf Kerem Coşkun, "Ben bu tarafa bakıyordum yüksek sesle bir şey duydum ben ana yola bakınca kaza olduğunu gördüm. Kız çocuğu yola fırladı şoför hemen aşağıya indi esnaflar olarak yardım ettik biz. Bir anda ara yoldan çıktı kız çocuğu, bazen ara da sırada kazalar oluyor burada kız çocuğunun ailesi de geldi tekrardan şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.
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