Arnavutköy’de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa araba çarptı

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kaza sonrasında küçük kız çocuğunun yardımına çevrede bulunan esnaflar koştu. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"KIZ ÇOCUĞU YOLA FIRLADI"

Kaza sonrasında küçük kız çocuğuna yardıma koşan esnaf Kerem Coşkun, "Ben bu tarafa bakıyordum yüksek sesle bir şey duydum ben ana yola bakınca kaza olduğunu gördüm. Kız çocuğu yola fırladı şoför hemen aşağıya indi esnaflar olarak yardım ettik biz. Bir anda ara yoldan çıktı kız çocuğu, bazen ara da sırada kazalar oluyor burada kız çocuğunun ailesi de geldi tekrardan şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.