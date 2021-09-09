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Saatlerce eski sevgilisinin şiddetine uğrayan Sırp model Tanja Dukic davasında yeni gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Saatlerce eski sevgilisinin şiddetine uğrayan Sırp model Tanja Dukic davasında yeni gelişme

İstanbul Ortaköy'de beraber yaşadığı eski sevgilisi Sırp model Tanja Dukic’i eve kilitleyerek 8 saat boyunca dövdüğü öne sürülen organizatör ve yönetmen Çağrı Tortop’un yargılanma süreci devam ediyor. Sevgili ile mahkemeye katılan Tortop hakkında mütalaa verildi. Tortop’un kasten yaralama suçundan cezalandırılması istendi.

İstanbul Ortaköy'de 2 Haziran 2019'da iddiaya göre, organizatör ve yönetmen Çağrı Tortop, beraber yaşadığı eski sevgilisi Sırp Model Tanja Dukic'i eve kilitleyerek dövdü.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Dukiç'in şikayeti ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrasında Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilmiş ve Çağrı Tortop hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

"KENDİSİNİ CAMDAN ATMASIN DİYE…"

Sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop mahkemedeki ifadesinde, müştekiyi 6 saat dövdüğü iddiasını yalanlayarak "Zaten altı saat dövsem yaralanma daha farklı olurdu. 22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Yönetmenim. Bir kadına bu şekilde davranmam söz konusu değildir. Müştekiyi dövmedim. Kendisini camdan atmasın diye kollarından tuttuğum için kollarında oluşan morluk benden olabilir" demişti. Tortop, Dukic'in saldırgan tavırları devam edince hastaneye götürmek için 112'yi aradığını söyledi. Tortop, yaşanan olayın ardından "Telefon kayıtlarım incelenirse 112'yi aradığım ortaya çıkacaktır" demişti.

YALANI ORTAYA ÇIKTI

Sanığın bu savunmasının ardından mahkeme 112 kayıtlarının incelenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazmıştı. BTK'dan beklenen cevabın geldiği ve sanığın olay günü 112'yi hiç aramadığı ortaya çıkmıştı.

MÜTALAA VERİLDİ

Bugün Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye devam eden davaya Çağrı Tortop ve yabancı uyruklu yeni sevgilisi katıldı. Duruşma savcısı mütalaada bulundu. Mütalaasında, şikayetçinin olay günü sanık tarafından darp edildiğinin adli tıp raporu ile sabit olduğunu belirterek 'Cebir ve tehdit kullanarak hürriyetten yoksul kılma' suçundan dava açılmışsa da 'Kasten yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

"ATLAMAK İSTERKEN KOLLARINDAN TUTTUM KOLLARINDAKİ MORLUK BU YÜZDENDİR"

Sanık Çağrı Tortop son söz olarak "İki yıldır haksız yalan ve ithamlar yapılmaktadır. İlaçlar herhangi bir eczaneden alınır dediler. 8 saat tekme tokat dövdüğümü iddia ettiler. Adli tıp raporunda sadece sürtünmeye dayalı iz var. 8 saat dövmüş olsam çok farklı olurdu. Sırp makamlarından bipolar olduğuna dair rapor var. Ben bu kıza vurmadım o gece intihar etmeye çalıştı. Bileklerini kesmişti onu da dava dosyasına sundum. Atlamak isterken kollarından tuttum kollarındaki morluk bu yüzdendir" dedi.

ERTELENDİ

Duruşma ileri bir tarihe ertelenirken Çağrı Tortop kendisine destek için gelen sevgiliyle birlikte adliyeden ayrıldı.

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