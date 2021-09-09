Saatlerce eski sevgilisinin şiddetine uğrayan Sırp model Tanja Dukic davasında yeni gelişme

"ATLAMAK İSTERKEN KOLLARINDAN TUTTUM KOLLARINDAKİ MORLUK BU YÜZDENDİR"

Sanık Çağrı Tortop son söz olarak "İki yıldır haksız yalan ve ithamlar yapılmaktadır. İlaçlar herhangi bir eczaneden alınır dediler. 8 saat tekme tokat dövdüğümü iddia ettiler. Adli tıp raporunda sadece sürtünmeye dayalı iz var. 8 saat dövmüş olsam çok farklı olurdu. Sırp makamlarından bipolar olduğuna dair rapor var. Ben bu kıza vurmadım o gece intihar etmeye çalıştı. Bileklerini kesmişti onu da dava dosyasına sundum. Atlamak isterken kollarından tuttum kollarındaki morluk bu yüzdendir" dedi.