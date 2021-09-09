Fenomen Melike Çengel: Memleketimdeki hastane açığını ben kapatacağım

Sosyal medyanın tanınmış isimlerinden Melike Çengel, Afyon'da hastane açmak için kolları sıvadı. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Çengel, açılış öncesi son hazırlıkları devam eden hastanenin geniş bir skalada hizmet vereceğini söyledi: "İlk önce kendi memleketime hizmet etmek istedim. Memleketimde böyle bir ihtiyaç var, bu açığı ben kapatmak istedim. Amacım hastanemize gelen kişinin baştan aşağıya, içten dışa komple sağlıklı ve mutlu ayrılmasını sağlamak. Vereceğimiz hizmet skalası çok geniş. Gelen hasta psikolojik destek de, fizik tedavi ve diyetisyen hizmeti de alabilecek."



AMACIM PARA DEĞİL, HİZMET

Sağlık alanındaki çalışmalarını 1 yıl içinde artırmayı planlayan Melike Çengel, güzellik sektörüne de iddialı bir giriş yapmayı planladığını dile getirdi: "Çok ciddi bir AR-GE yaptım. Yurtdışından cihazlar ithal ettim. Hepsini tek tek araştırdım. Estetisyenlerden yardım aldım. Sağlığa zarar vermeden zayıflama protokolleri, cilt bakımı protokolleri oluşturdum. İşlemlerimi hep kombin şekilde hizmete sunacağım. Amacım ilk etapta para kazanmak değil, herkesi merkezimle, cihazlarımla tanıştırmak. Ben önce gerçekten hizmet vermek istiyorum. İlerleyen dönemlerde bunun ekmeğini yiyeceğim ama şu an değil."