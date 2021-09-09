Lösemi hastası Gülbahar yeniden hayata tutundu

"UMUT ETMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYİN"

Kendisinden iki yaş küçük kardeşi Emine'nin işini bırakıp ilk günden itibaren yanında kaldığını belirten Gülbahar, "Tek bir odada bir gün 'of' bile demeden yanımdaydı. Ona canımı borçluyum, çünkü bana donör oldu ve bana ilik bağışladı. Tedavim boyunca hiçbir zaman olumsuz şeyler düşünmedim. İnsanı ayakta tutan şey umuttur, umut etmekten asla vazgeçmeyin. Kanser değil siz güçlüsünüz." ifadelerini kullandı.

Hastalığı yendikten sonra sosyal medyada açtığı kanalında insanlara umut verecek videolar paylaşmaya başlayan Gülbahar, "Kanalım sayesinde o kadar çok insanla tanıştım ki hepsinden olumlu dönüşler aldım. Ben de onlarla aynı hastalık sürecini yaşadım ve benim anlatmam çok daha etkili oluyor ve bana güveniyorlar. İnsanlara destek olabildiğim için çok mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.