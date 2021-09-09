Eski eşi tarafından defalarca bıçaklanan kadından uyarı: Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz

Hep barışmak istiyordu ama hiçbir şekilde görüşmek istemediğimi ifade ettim. İşimden çıktım evime giderken bir anda karşımda gördüm. Böyle bir şey yapacağını hep söylüyordu. 'Öldüreceğim, gözünün nurunu alacağım' diye tehditleri olmuştu" dedi.

KEDİYE, KÖPEĞE, KUŞA NASIL DAVRANIYOR

Vücuduna 10 bıçak darbesi aldığını anlatan talihsiz kadın, "Yaşadığım için şükür ediyorum ve bundan sonra nasıl olacak bilmiyorum. Ceza almamak için 'namus meselesiydi' iddiasında bulunuyor ama bu saldırının nedeni tamamen kendisini artık istememem.