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Konya'da sevgilisini ve babasını öldüren şahsın katliamının detayları ortaya çıktı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Konya’da sevgilisini ve babasını öldüren şahsın katliamının detayları ortaya çıktı

Konya Ilgın’da Mustafa Dağlı, 2 hafta önce kız arkadaşı Semanur Saraç (25) ve babası Yusuf Güler'i (50) öldürüp, intihar etti. Dağlı'nın katliamına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

23 Ağustos'ta ilçeye bağlı Milli Egemenlik Mahallesinde gerçekleşen olayda, av bayii işletmecisi Mustafa Dağlı, evliyken kendisine kaçan 2 çocuk annesi Semanur Saraç'ın kendisini terk edip baba evine dönmesine öfkelendi. Olay günü Saraç'ın baba evine gelerek önce babası Yusuf Güler'i sonra da Semanur Saraç'ı öldürüp, intihar etti.

Saldırı anında yanında bulunan 4 torunu zarar görmesin diye onları da alıp olay yerinden kaçan Saliha Güler'in (51) ifadesine ortaya çıktı.

Katil zanlısının olaydan hemen önce eşini arayıp, dağa çağırdığını anlatan 2 çocuk annesi Güler, "Semanur evli ve 2 çocuğu var. Yaklaşık 1 ay önce kızım eşini bırakarak Mustafa Dağlı'ya gitti. Ancak Mustafa Dağlı kızımızı darp etmiş, o nedenle yanımızda kalıyordu. Olay günü eşimle birlikte pazardan evimize geldik. Eşimi bir numara aradı.

'SENİ DAĞA ÇAĞIRAN ADAM BOŞ DEĞİLDİR'

Sorduğumda kendisini arayanın Mustafa Dağlı olduğunu, 'Hamam dağına gel görüşelim' dediğini anlattı. Ben de, 'Seni dağa çağıran adam boş değildir, seni bir yere salamam' dedim. Eşim de, 'Ben bir gidip görüşeyim' dedi. Ben gitmesini istemedim" dedi.

'ALLAH BELANI VERSİN, BABAMI VURDUN'

Araçtaki eşyaları indirdikleri sırada Mustafa Dağlı'nın arabasıyla evlerinin önüne geldiğini söyleyen Güler, "Eşime yine telefon geldi. Hemen arkasından da Mustafa Dağlı arabası ile evimizin önünde durdu. Elindeki tabanca ile geldi. İlk önce eşime ateş etti. Kızım Semanur, 'Allah belanı versin, babamı vurdun' diye bağırarak elindeki silahı almaya çalıştı. Mustafa Dağlı kızıma da ateş etti. Eşim ve kızım yere yığıldı.

'HEPİNİZİN SOYUNU KURUTACAĞIM'

Bu sırada eşim 'çocukları kaçır' diye bağırdı. Çocukları da yanıma alarak komşulara yardım edin diye bağırıp kaçtım. Mustafa Dağlı aracından tüfek alıp tekrar gelerek, 'hepinizin soyunu kurutacağım' diyerek yerdeki eşim ve kızıma tekrar ateş etti. Olay sırasında kızımın 7 - 5, oğlumun da 13 ve 10 yaşındaki çocukları yanımdaydı. Olay sırasında çocukları kaçırdım" dediğini anlattı.

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