Kars Sarıkamış’ta mahalleye inen ayı ortalığı karıştırdı

ÇOCUKLAR AYIYI KOVALADI

Son olarak gündüz Sarıkamış TOKİ Lojmanlarına inen boz ayı mahalleyi karıştırdı. Köpeklerin saldırdığı ayı hiçbir şeyi umursamazken, ayı ile çocuklar arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.