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Kars Sarıkamış’ta mahalleye inen ayı ortalığı karıştırdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Kars Sarıkamış’ta mahalleye inen ayı ortalığı karıştırdı

Kars Sarıkamış’ta mahalleye inen ayı, mahallede korku dola anlar yaşattı. Çöp konteynerlerinin üstüne çıkan ayı, mahallede hareketli dakikalar yaşanmasına yol açtı. Çocukların ayıyı kovaladığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Kars'ta Sarıkamış Ormanları'nda yaşayan boz ayılar, zaman zaman ilçe merkezine iniyor. Karınlarını doyurmak için ilçe merkezine gelen boz ayılarla vatandaşlar arsında da oldukça tuhaf olaylar yaşanıyor.

ÇOCUKLAR AYIYI KOVALADI
Son olarak gündüz Sarıkamış TOKİ Lojmanlarına inen boz ayı mahalleyi karıştırdı. Köpeklerin saldırdığı ayı hiçbir şeyi umursamazken, ayı ile çocuklar arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Çocukların peşine düştüğü boz ayı hem kaçtı hem de önüne çıkan çöp konteynerinin üzerine çıkarak adeta çocuklarla eğlenircesine yiyecek aradı.

O ANLAR KAMERADA
Çocuklarla boz ayı arasında yaşanan kovalamaca görenleri gülümsetirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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