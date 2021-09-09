Kars Sarıkamış’ta mahalleye inen ayı ortalığı karıştırdı
YAŞAM İHA
Kars Sarıkamış’ta mahalleye inen ayı, mahallede korku dola anlar yaşattı. Çöp konteynerlerinin üstüne çıkan ayı, mahallede hareketli dakikalar yaşanmasına yol açtı. Çocukların ayıyı kovaladığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Kars'ta Sarıkamış Ormanları'nda yaşayan boz ayılar, zaman zaman ilçe merkezine iniyor. Karınlarını doyurmak için ilçe merkezine gelen boz ayılarla vatandaşlar arsında da oldukça tuhaf olaylar yaşanıyor.
ÇOCUKLAR AYIYI KOVALADI
Son olarak gündüz Sarıkamış TOKİ Lojmanlarına inen boz ayı mahalleyi karıştırdı. Köpeklerin saldırdığı ayı hiçbir şeyi umursamazken, ayı ile çocuklar arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.
Çocukların peşine düştüğü boz ayı hem kaçtı hem de önüne çıkan çöp konteynerinin üzerine çıkarak adeta çocuklarla eğlenircesine yiyecek aradı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS PYBS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman bitiyor? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- 15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK'dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999’dan sonra...
- Miss Turkey 2021 1.si Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Dilara Korkmaz nereli, Instagram hesabı nedir? İşte hayatı...
- KPSS ek atama takvimi belli oldu mu? KPSS 2021 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
- MEB ek atama takvimi: 15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi?
- Öğretmen ek ataması son dakika ne zaman olacak? 15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları...
- Aylık 3.300 TL ödeme fırsatı! Başvuran anında hesabına yatıyor! Ödemeler aylık olarak...
- Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer dönemi bugün mü bitecek?
- Emeklilik maaşını düşürebiliyor! Birçok çalışan bu durumun farkında değil! Hemen maaşınızı kontrol edin...
- Üniversite öğrencileri dikkat! Başvuranın o borçları siliniyor! Süresi henüz geçmemiş olan...
- Birikimi olan kazanacak, faizler şaha kalktı! Yüzde 19,60'da kadar faiz fırsatı! 20.000 TL'nin 32 günlük getirisi...