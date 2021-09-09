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Erkek mesleği diyenleri haksız çıkardı: Yapamazsın diyenlere inat daha çok güçlendim

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Erkek mesleği diyenleri haksız çıkardı: Yapamazsın diyenlere inat daha çok güçlendim

Gaziantep’te ikamet eden Nurgül Türkmen (44), 10 sene önce başladığı sedefçilik mesleği ile erkeklere taş çıkartıyor. Türkmen, kendisine “bu erkek mesleği sen yapamazsın” diyenleri haksız çıkardı. Bugünlerde kendi dükkanında yurtdışına ihracat yapıyor.

Erkek mesleği olarak bilinen sedef kakma sanatının tek kadın ustası olan Nurgül Türkmen (44), yaptığı eserler sayesinde ailesinin geçindiriyor. 10 sene önce eşinden öğrendiği sedef kakma sanatında ustalaşan Türkmen açtığı dükkanda ürettiği ürünleri Kuzey Irak, ABD ve Arap ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediyor.



'BEN NEDEN YAPMAYAYIM?'
Sedefçilik mesleğini eşinden esinlenerek yapmaya karar verdiğini ifade eden Nurgül Türkmen, "Sedefçiliğe tamamen eşimden esinlenerek başladım. Eşim 30 seneden beri bu mesleği yapıyor. Ben önceden özel sektörde çalışıyordum. Bu meslek benim de hoşuma gitti 'ben neden yapmayayım' dedim. Sonra İŞKUR'un bu sedefçilik eğitimini verdiğini duydum. Orada 6 ay eğitim gördüm. Sertifikamı aldıktan sonra kendime dükkan açtım" dedi.



"BU İŞİ YAPAN TEK KADINIM"
Dükkanı açtıktan sonra birçok esnaf arkadaşının bu mesleğin erkek işi olduğunu söylediğini ve "sen yapamazsın" dediklerini söyleyen Türkmen, "Dükkanı açtıktan sonra birçok esnaf, 'bana yapamazsın bu erkek mesleği' dedi. Bu işi yapan tek kadınım. Onların sözlerine kulak asmadım ve daha güçlü durmaya çalıştım. 10 yıl olmasına rağmen hala ayakta kalmanın mutluluğunu yaşıyorum" şeklinde konuştu.



"BU MESLEĞİ YAPAMAZSIN DİYENLERE İNAT DAHA ÇOK GÜÇLENDİM"
Ürünlerini yurt dışında birçok ülkeye ihraç ettiğini belirten Türkmen, "Yurt dışına satışlarımız var. Uzun süre Amerika'ya satış yaptım. Genelde Kuzey Irak çok talep ediyor. Arap ülkelerine gönderiyorum. Bana bu mesleği yapamazsın diyenlere inat daha çok güçlendim, hırslandım. Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen hala büyük bir çaba sarf ediyorum. Benim çekiçle sedef yaptığımı gören turistler şaşırıyor ama çok hoşlarına gidiyor. Bu da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

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