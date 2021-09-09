Sakarya’da alevlerin arasında kalarak can verdi! Emniyet harekete geçti

Henüz belirlenemeye bir sebepten dolayı ev alev aldı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Konunu haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgeye sevk edilen ekiplerce evin içerisinde bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.