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Meteoroloji'den başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ile son dakika sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2021
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Meteoroloji’den başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ile son dakika sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış ve fırtınanın beklendiği duyurulurken, vatandaşlar olası afetlere karşı uyarıldı. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Vatandaşlar ani sel baskınlarına karşı uyarıldı.

BAZI YERLERDE SICAKLIKLAR ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI

10.09.2021 Cuma günü sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası'nda başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların zamanla kuvvetini artırarak İstanbul il genelinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİNDE DE ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'de, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Güney Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in batısı ile Doğu Akdeniz'in batısında, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın (Cuma) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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PAZAR

PAZARTESİ

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