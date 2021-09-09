Meteoroloji’den başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ile son dakika sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

MARMARA BÖLGESİNDE DE ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'de, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.