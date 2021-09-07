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Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 5'i ağır 18 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.09.2021 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 5’i ağır 18 yaralı

Kayseri-Niğde karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5'i ağır 18 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kayseri-Niğde karayolunun 65'inci kilometresindeki Karacabey mevkisinde meydana geldi.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Yakup İğdeci yönetimindeki 38 F 4985 plakalı TIR, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 46 PF 661 plakalı minibüse çarptı. Kazanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.

Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan 18 tarım işçisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İşçi minibüsü ve TIR çarpıştı! Korkunç kaza İŞÇİ MİNİBÜSÜ VE TIR ÇARPIŞTI! KORKUNÇ KAZA

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