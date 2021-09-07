Damada 11 bin TL’lik telefon takısı | Antalya’da ilginç anlar

Yöreye özgü bir gelenek dolayısıyla düğünden sonra baba evine giden gelin Büşra Topçu'yu, baba evinden almaya giden damat Furkan Topçu'ya arkadaşları yumurta, pasta sosu, un ve suyla bir sürpriz hazırladı. Durumdan son anda haberdar olup damatlığını çıkarıp, eşortmanlarını giyen Furkan Topçu'yu, arkadaşları gelin almaya geldiğinde yumurta, un, sos ve suya buladı. Başından aşağı dökülen malzemeler nedeniyle zor anlar yaşayan Furkan Topçu, neye uğradığını şaşırdı.

'BENDE BİTMESİN BÖYLE ADETLER'

Arkadaşlarının şakasından sonra Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Furkan Topçu, "Yapılanlar bence yanlış. Ben hiç kimseye böyle bir şey yapmadım, böyle bir şey başıma geldi. Bundan sonra ben başlıyorum, yapılsın. Daha yeni başlıyoruz. Neler, neler yapacağım. Bende bitmesin böyle adetler. Millet devam etsin. Sıra bana gelecek. Bana bunu yapanların hepsi evlenecek. Hepsi küçük daha. Sıra bana gelecek" diyerek arkadaşlarına gözdağı verdi.