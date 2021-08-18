Eda Nur Kaplan'ın ölümü intihar değil mi? A Haber muhabiri Rüya Akkuş Eda Nur Kaplan olayının detaylarını anlattı
Türkiye'yi sarsan Eda Nur Kaplan'ın intihar davasında flaş gelişmeler yaşandı. Ailenin iddiası üzerine yapılan çalışma sonrasında Eda Nur Kaplan'ın telefonu incelendi. Dikkat çeken bir başkan nokta ise Eda Nur Kaplan'ın ablası gibi ifade veren kişi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş gelişmeleri canlı yayında anlattı.
Tarihler 7 Ağustos 2021'i gösterdiğinde Ankara Çankaya'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Yusuf G., ve Mehmet A.'nın tecavüz ettiği Eda Nur Kaplan, arkadaşının 15'inci kattaki evinden atlayıp canına kıydı.
Türkiye'nin konuştuğu olayda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 18 yaşında hayata veda eden talihsiz genç kızın annesi, intihar olayının gerçekleştiği evde bulunan kişiler hakkında suç duyusunda bulundu.
4 SAAT ARAYLA GELEN MESAJLAR
Gerekçe olarak da kızının kendisine 4 saat arayla gönderdiği mesajları sundu.
Konuyla ilgili çok önemli bilgiler veren avukat Begüm Ece Pazarcı ise şu açıklamaları yaptı;
Dosyada araştırılması gereken hususlar var. İntihar günü Eda Nur, saat 8 gibi annesine "Her şey yoluna girecek. İyiyim. Sen de üzülme. Yarın kahvaltı hazırla yanına geleceğim" diye mesaj atıyor. Ertesi gün için annesiyle plan yapıyor. Saat gece 12 civarı ise Eda, "Anne artık küçük kızın bazı olaylara dayanamıyor. Kızını çok harcadılar" diye mesaj atıyor. Evdekiler ise saat 22.00'da uyuduklarını söylüyor. Anne de bu iki farklı mesajdan şüphelenerek evdeki kişilerden şikayetçi oluyor.
"BEN EDA'NIN ABLASIYIM"
Eda'nın arkadaşı olan bu kişinin ifadeleri kafaları karıştırdı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, detayları canlı yayında anlattı:
"Ailenin iddiası şu yönde; intihar mesajını göndermeden 4 saat önce ertesi günü de içeren planlarının olduğu bir mesaj gönderiyor. Annesine ağlama biz neleri atlattık bunu da atlatırız dediği, yarın kahvaltı hazırla sana geleceğim dediği ortaya çıktı. Aradan 4 saat geçiyor ve saat 00.06'da annesine intihar mesajı gönderiyor ve 15. kattan kendisini bırakıyor. O gün polisler geldiğinde olay yerinde ben ablası Güler Kaplan'ım diyerek ifade veren kişinin Eda'nın ablasının kimliğini taşıyan kişinin Eda Nur'un arkadaşı olduğu öğrenildi."
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