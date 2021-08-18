Eda Nur Kaplan’ın ölümü intihar değil mi? A Haber muhabiri Rüya Akkuş Eda Nur Kaplan olayının detaylarını anlattı

4 SAAT ARAYLA GELEN MESAJLAR

Gerekçe olarak da kızının kendisine 4 saat arayla gönderdiği mesajları sundu.

Konuyla ilgili çok önemli bilgiler veren avukat Begüm Ece Pazarcı ise şu açıklamaları yaptı;

Dosyada araştırılması gereken hususlar var. İntihar günü Eda Nur, saat 8 gibi annesine "Her şey yoluna girecek. İyiyim. Sen de üzülme. Yarın kahvaltı hazırla yanına geleceğim" diye mesaj atıyor. Ertesi gün için annesiyle plan yapıyor. Saat gece 12 civarı ise Eda, "Anne artık küçük kızın bazı olaylara dayanamıyor. Kızını çok harcadılar" diye mesaj atıyor. Evdekiler ise saat 22.00'da uyuduklarını söylüyor. Anne de bu iki farklı mesajdan şüphelenerek evdeki kişilerden şikayetçi oluyor.