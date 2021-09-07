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Otomobil eczaneye daldı! Korku dolu anlar

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.09.2021 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021
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Otomobil eczaneye daldı! Korku dolu anlar

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Erkan A., tartıştığı ablasının çalıştığı eczaneye otomobiliyle girdi. Müşteriler ve çalışanların korktuğu olayda, iş yerinin camları kırıldı, kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, öğle saatlerinde Gemlik ilçesi, Kuvayi Milliye Bulvarı'ndaki eczanede meydana geldi.

OTOMOBİL ECZANEYE DALDI

Eczaneye gelip, burada çalışan ablası Mualla A. ile tartışan Erkan A., bir süre sonra ayrıldı. Erkan A., yaklaşık 10 dakika sonra kullandığı 16 AGU 110 plakalı otomobil ile ters şeritten gelip, eczaneye girdi. Eczanenin camları kırılırken, müşterller ile çalışanlar büyük korku yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yürekler ağza geldi! Otomobil eczaneye daldı YÜREKLER AĞZA GELDİ! OTOMOBİL ECZANEYE DALDI

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