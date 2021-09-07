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2021 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı bela ayı mıdır? Safer ayı ile ilgili hadisler ve zikirler...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2021
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2021 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı bela ayı mıdır? Safer ayı ile ilgili hadisler ve zikirler...

2021 Safer ayı ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İslam dinindeki özel aylardan biri olan Safer ayı, İslam alemi tarafından dua ve ibadetlerle idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2021 yılında Safer ayının hangi güne denk geldiği belli oldu. İşte, 2021 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı bela ayı mıdır? Safer ayı ile ilgili hadisler ve zikirler...

2021 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı bela ayı mıdır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. afer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. Onlar bu ayda umre yapmanın büyük bir günah olduğunu söylemişlerdir. Hz. Muhammed (s.a.s) ise "Umre her zaman helâldir!" buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştır. İşte, 2021 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı bela ayı mıdır?

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet 2021 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi açıklandı.

Takvime göre, safer ayı bu yıl 8 Eylül 2021 Çarşamba günü itibarıyla başlayacak olup, 6 Ekim'de sona erecek.

SAFER AYI NEDİR, BELA AYI MIDIR?

Safer ayı, Hicri takvime göre yılın ikinci ayıdır. Muharrem ayından sonra gelmektedir. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

Safer ayına özel bir dua ve ibadet şekli bulunmamaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in yaptığı günlük ibadetler ve dualar, bu ayda da yapılır.

SAFER AYI İLE İLGİLİ HADİSLER

"İslam'da taşe'üm (uğursuz sayma, kötüye yorma) yoktur; en iyisi iyiye yormadır."
Hadis-i şerif - Buharî

"Eşyada uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur."
Hadis-i şerif - Müslim

Safer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. Onlar bu ayda umre yapmanın büyük bir günah olduğunu söylemişlerdir. Hz. Muhammed ise "Umre her zaman helâldir!" buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştır. Ayrıca bu ayda yapılmış olan nikahların fazla sürmeyeceği kötü sonuçlanacağı ve bu ayda yapılan işlerin amacına ulaşmayacağına ve uğursuzluk getireceğine inanılmıştır. Bundan dolayı safer ayı hakkında uğursuz ay söylentileri yayılmıştır.

Ebû Hüreyre'nin rivâyetiyle Resûlullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Hastalığın kendiliğinden sirâyeti yoktur; uğursuzluk ve baykuş ötüşünün olumsuz etkisi yoktur; Safer ayının hayır ve şerle bir alâkası yoktur; bunlar cahiliye hurafeleridir. Cüzzamlıdan, aslandan kaçtığınız gibi kaçınız!"

Hz. Muhammed'in Safer ayında yaptığı dua:

"Allahümme bârik lenâ bi duhulissafer vahtimlena bil' hayri ve'zzafer."

MÂNÂSI

"Allah'ım! Safer ayının girişini bize mübarek eyle, hayır ve zaferle bu ayı bize tamamlat!"

Safer ayında birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar bütün yıla yayılmaktadır. Bir sonraki safer ayına kadar bu 320.000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak için, aşağıda tarif edilmiş olan namazları kılmak ve tesbihatları yapmak tavsiye edilmektedir. Bu namazları kılanların, bir dahaki yıl aynı güne kadar kazalardan korunacağı rivayeti bulunmaktadır.

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