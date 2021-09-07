2021 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı bela ayı mıdır? Safer ayı ile ilgili hadisler ve zikirler...

2021 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı bela ayı mıdır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. afer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. Onlar bu ayda umre yapmanın büyük bir günah olduğunu söylemişlerdir. Hz. Muhammed (s.a.s) ise "Umre her zaman helâldir!" buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştır. İşte, 2021 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı bela ayı mıdır?

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet 2021 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi açıklandı.

Takvime göre, safer ayı bu yıl 8 Eylül 2021 Çarşamba günü itibarıyla başlayacak olup, 6 Ekim'de sona erecek.