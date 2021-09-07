Safer ayı nedir, ne anlama geliyor? Safer ayında neler, hangi ibadetler yapılır? İşte safer ayının anlam ve önemi...
Safer ayı nedir, ne anlama geliyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan safer ayı hakkındaki aramalar arttı. Safer ayını ibadetlerle geçirmek isteyenlerin dua ne namaz araştırması dışında bu ayın anlamı, önemi ve faziletleri de merak konusu oldu. İşte, Safer ayı nedir, ne anlama geliyor? Safer ayında neler, hangi ibadetler yapılır? İşte safer ayının anlam ve önemi...
Safer ayı nedir, ne anlama geliyor? Safer ayında neler, hangi ibadetler yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay Safer ayı aramaları yoğunlaştı. Muharrem ayı bugün sona eriyor. Hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan safer ayı için detaylar sorgulanmaya başlandı. İşte, Safer ayı nedir, ne anlama geliyor? Safer ayında neler, hangi ibadetler yapılır?
SAFER AYI NEDİR, NE DEMEK?
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.
Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).
SAFER AYI 2021 NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre 8 Eylül safer ayı olarak idrak edilecek.
SAFER AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).
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