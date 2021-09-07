Evinde ölü bulunan Meral hemşire toprağa verildi | Ölüm nedenine ilişkin ön inceleme tamamlandı

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı törende yaptığı konuşmada, "Uzun zamandır hepimiz beraber çalışıyoruz. Pekçoğumuzun üzerinde emekleri vardır. Gerçekten beklenmedik bir vefatla aramızdan ayrıldı. Son derece üzgünüz. Ben kendisiyle Safranbolu Devlet Hastanesinde uzun süre beraber çalıştık. Mesai arkadaşımdı. Daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet verdiği sürece yine görüşmeye devam ediyorduk. Dediğim gibi kendisiyle birbirimize haklarımız geçiyor. Bizler hakkımızı helal ediyoruz. İnşallah o da bize hakkını helal eder" ifadelerini kullandı.