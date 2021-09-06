Ünlü Fransız aktör Jean Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti! Jean Paul Belmondo kimdir?

JEAN PAUL BELMONDO KİMDİR?

Jean Paul Belmondo, Paris yakınlarında Neuilly-sur-Seine 'de 9 Nisan 1933 tarihinde ünlü İtalyan asıllı Fransız heykeltıraş Paul Belmondo'nun oğlu olarak dünyaya geldi. Alain Belmondo ve Muriel Belmondo adında kardeşleri vardır.

Gençliğinde okul yıllarında boks yaptı, kırık burnunu o zamanlar edindi ve kaleci olarak futbol oynadı. 16 yaşında verem hastalığına yakalanınca spor hayatını bırakmak zorunda kaldı. Yirmi yaşına geldiğinde oyunculuk ilgisini çekmeye başladı. 1952 yılında Pariskonservatuarına girerek devam etti. Bazı tiyatro oyunlarında ufak rollerde oynadı. Sanat filmleri ile başlayan kariyeri aksiyon komedi filmleri ile devam etmiştir.

1957 yılınd Belle et Tais - Toi - Uslu Bir Kız ol Ve Konuşma" filmiyle sinemaya adımını attı Aynı filmde, ilerde en büyük rakibi olarak gösterilecek olan Alain Delon da oynuyordu.