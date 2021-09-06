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Son dakika: Hakkari'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2021
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Son dakika: Hakkari’de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,59 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Yüksekova ilçesi Yürekli köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 15.20'de meydana geldi.

Yerin 7,59 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezi ve bağlı köylerde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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