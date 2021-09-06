Son dakika: Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı
Son dakika haberine göre İstanbul Sultangazi'de freni boşalan öğrenci servisi okul önünde bekleyen öğrenci ve velilerin arasına daldı. Facia, servis aracının seyir halindeki bir başka araca çarparak durabilmesiyle önlendi. Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Aydın Uçkan İlköğretim Okulu'nun önünde meydana geldi. İ
ddiaya göre, seyir halindeki öğrenci servisinin freni boşaldı. Yokuş aşağı giden servis aracı, okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı. Daha sonra seyir halindeki bir başka araca çarparak durabildi.
Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anını anlatan Esentepe Mahallesi Muhtarı Haydar Polat, "Minibüsün freni patladı. Çocukları Allah korudu. Öndeki araca çarpıp, aracı sürüklemeye başladı. O ara okul önünde bekleyen insanlar sağa sola kaçışmaya başladı. Yoksa tam bir katliam, facia olacaktı" dedi.
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